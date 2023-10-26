ЦАХАЛ: подтвержденное число удерживаемых в Газе заложников выросло до 224

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что в секторе Газа находятся 224 заложника, ранее захваченные палестинской группировкой «Хамас». Ранее сообщалось о 212 заложниках, удерживаемых палестинским движением «Хамас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ammar Awad / Reuters, Reuters Фото: Ammar Awad / Reuters, Reuters

«Семьи 224 заложников уведомлены о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа. Эта цифра не окончательная, поскольку военные расследуют новую информацию. Она не включает уже освобожденных на этой неделе четырех заложников»,— сообщил господин Хагари (цитата по The Times of Israel). Спикер ЦАХАЛа добавил, что местонахождение «практически всех заложников» уже достоверно известно, но раскрывать эти данные не планируется.

Как сообщало издание Ynet, по меньшей мере у 138 заложников есть иностранные паспорта. В частности, среди удерживаемых, по данным газеты, в секторе Газа — шесть россиян. Также «Хамас» удерживает 54 гражданина Таиланда, 15 граждан Аргентины. Еще по 12 заложников имеют гражданство США и Германии, шестеро — Франции. Посол России в Израиле Анатолий Викторов позднее уточнил, что граждан РФ, попавших в заложники,— трое.

«Хамас» и другие исламистские движения захватили израильских гражданских и военных в заложники во время нападения 7 октября. На сегодняшний день «Хамас» освободил четырех заложников, двое из них — граждане США. Вопрос был решен при посредничестве Катара.

Также в «Хамасе» сообщили о намерении освободить еще двоих заложников 22 октября. При этом, по информации The Wall Street Journal, переговоры между США, Израилем и Катаром с «Хамасом» об освобождении 50 заложников провалились.

О гуманитарных проблемах на фоне конфликта — в материале «Ъ» «Газу не открыли для помощи».

Александр Кислов