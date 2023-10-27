Глава МИД Ирана предостерег Израиль и США от продолжения «геноцида в Газе»
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что не приветствует расширение военных действий в регионе. Он пригрозил Израилю и США «огнем», если продолжатся боевые действия против палестинского движения «Хамаса» в секторе Газа.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Я откровенно говорю израильским разжигателям войны и американским государственным деятелям, которые поддерживают геноцид в Палестине, что мы не приветствуем расширение военных действий в регионе. Однако предупреждаю, что они не будут избавлены от этого огня, если геноцид в секторе Газа продолжится»,— сказал министр на сессии Генассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины (цитата по ТАСС).
Как утверждает господин Абдоллахиян, США не только оказывают финансовую, военную и политическую поддержку Израилю, но и «управляют этой войной». «Мы решительно предостерегаем от неконтролируемых последствий неограниченной финансовой и военной поддержки Белым домом режима в Тель-Авиве, которая привела к увеличению интенсивности бомбардировок мирных палестинцев»,— отметил глава иранского МИДа.
Война Израиля и «Хамаса» ведется с 7 октября. Израиль сообщал о более 1,4 тыс. погибших, Палестина оценивает число жертв более чем в 7 тыс. Власти Ирана официально говорили, что вмешаются в конфликт только в том случае, если Израиль атакует иранскую территорию, «его интересы или граждан». 23 октября лидер «Хамаса» Исмаил Хания по телефону обсудил с главой МИД Ирана, как «остановить преступления Израиля».
Вчера, 26 октября, Москву посетил член политбюро «Хамаса» Абу Марзук и провел переговоры с российскими дипломатами. МИД Израиля осудил его визит.
Подробности — в материале «Ъ» «Москва встретилась с "Хамасом" лицом к лицу».