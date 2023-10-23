Лидер «Хамаса» обсудил с главой МИД Ирана, как «остановить преступления Израиля»

Глава политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаил Хания и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан поговорили по телефону. Они обсудили меры, необходимые, чтобы остановить «преступления Израиля».

«Обсуждались последние события, связанные с сионистской агрессией против сектора Газа, и пути использования всех методов, чтобы остановить эти жестокие преступления, совершаемые врагом в секторе Газа»,— говорится в сообщении «Хамас» в Telegram.

Израиль и «Хамас», который контролирует сектор Газа, находятся в состоянии войны с 7 октября. Иран официально заявлял, что вмешается в конфликт только в том случае, если Израиль атакует иранскую территорию, «его интересы или граждан». По данным СМИ, Тегеран передал Израилю послание, в котором предостерег от наземной операции в секторе Газа.

О риске расширения конфликта — в материале «Ъ» «Иран жмет на Газу».

Леонид Уварчев