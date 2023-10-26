NielsenIQ: «Добрый» обогнал Coca-Cola по продажам в России

Бренд «Добрый», под которым выпускаются соки и газированные напитки, в том числе со вкусом колы, обогнал по продажам в России бренд Coca-Cola, сообщил РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ о продажах товаров повседневного спроса (FMCG).

Из исследования следует, что бренд «Добрый», напитки под которым разливаются на бывших заводах Coca-Cola, стал вторым в рейтинге 50 самых продаваемых товаров повседневного спроса в РФ за период с января по август 2023 года. Отмечается, что на долю «Доброго» приходится 1,2% от общего объема продаж FMCG в стоимостном выражении. Лидеру рейтинга — табачной марке Winston — принадлежит 2,2% рынка товаров повседневного спроса, передает издание.

В NielsenIQ отметили, что бренды Coca-Cola (с долей продаж 0,9%) и PepsiCo (0,5%), которые в 2021 году занимали в рейтинге шестое и 18-е места соответственно, в 2023 году в топ-50 крупнейших товаров не попали. Газированные напитки под этими брендами перестали производиться и продаваться в России официально, теперь они завозятся из других стран в меньших объемах и с более высокой ценой.

Еще в январе и феврале 2023 года Coca-Cola была на втором месте по объему продаж (14,1%) газировки в России, следует из данных исследования сервиса «Продажи.рф» и IT-компании «Эвотор». На «Добрый Cola» тогда приходилось 33,8% рынка газированных напитков.

Рынок газировки продолжает привлекать инвесторов после прекращения выпуска в России Coca-Cola и PepsiCo. Новый проект по выпуску напитков со вкусом колы появился у владельца ресторанного холдинга Novikov Group Аркадия Новикова. Напиток будет выпускаться под брендом Este.Co.

Подробнее — в материале «Рынок с пузырьками».

Эрдни Кагалтынов