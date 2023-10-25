WSJ: Израиль отложит вторжение в Газу, чтобы США успели развернуть системы ПВО

Израиль согласился отложить наземное вторжение в сектор Газа, чтобы США успели перебросить в регион системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты американских войск. Сейчас их прикрывает израильская ПВО, сообщает The Wall Steet Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников Израиля и США.

Собеседники WSJ уточнили, что США планируют перебросить на Ближний Восток около 40 систем ПВО, чтобы защитить от обстрелов американские войска, которые находятся в Ираке, Сирии, Кувейте, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Источники издания утверждают, что Израиль учитывает при планировании наземной операции в Газе усилия по доставке гуманитарной помощи гражданскому населению анклава, а также дипломатические усилия по освобождению израильских заложников.

Ранее сегодня, 25 октября, CNN со ссылкой на источникисообщил, что прибывшие в Израиль американские военные советники убеждают власти страны отказаться от проведения полномасштабной наземной военной операции в секторе Газа. Отмечается, что советники предлагают Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ограничиться нанесением «точечных ударов с воздуха».

На прошлой неделе военные базы США в Сирии и Ираке подверглись атакам, в результате которых пострадали 24 военнослужащих. Ответственность за атаки взяла на себя группировка «Исламское сопротивление Ирака». Она поддерживает палестинское движение «Хамас» в войне с Израилем. По данным Пентагона, за прошлую неделю базы США в Ираке подверглись атакам как минимум десять раз, в Сирии — три раза.

Война Израиля с палестинским движением «Хамас» продолжается с 7 октября. С израильской стороны погибли 1,4 тыс. человек, в секторе Газа число жертв превысило 5 тыс. В ЦАХАЛе сообщали, что проведение наземной операции практически неизбежно, если только «Хамас» не освободит заложников и не сложит оружие. Минобороны Израиля прогнозирует трехмесячную наземную операцию, в рамках которой будет проведена скоординированная атака с суши, моря и воздуха.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Без жалости, но по правилам».

Эрдни Кагалтынов