Рэперу Big Baby Tape грозит штраф за пропаганду наркотиков

В Никулинский суд Москвы поступил протокол о пропаганде наркотиков на рэпера Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин). Дата рассмотрения пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @benzogang_tape Фото: @benzogang_tape

«В суд поступил протокол по ч. 1.1 ст. 6.13 (пропаганда наркотических средств с использованием интернета) КоАП РФ на Егора Ракитина»,— сообщили ТАСС в суде.

Максимальное наказание по этой статье — 30 тыс. руб. штрафа. Также возможно административное приостановление деятельности до 90 суток.

Лига безопасного интернета отправляла обращения в СКР, Генпрокуратуру и МВД РФ, пожаловавшись на пропаганду употребления наркотиков в песнях исполнителей Big Baby Tape, а также исполнителей Олега Нечипоренко (Kizaru) и Максима Фисенко («Кишлак»).

В июне в Екатеринбурге перенесли концерт Big Baby Tape после жалобы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она считает, что «у наркобизнеса появились свои продакшны, свои продюсеры». В июле на Kizaru составили административный протокол по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотиков).

Лаура Кеффер