В Екатеринбурге перенесли концерт рэпера Big Baby Tape после жалобы Мизулиной силовикам

Концерт рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин), который должен был пройти в Екатеринбурге 8 июня в концерт-холле «Свобода», перенесен «по независящим от артиста и организаторов причинам». Об этом сообщили на странице организаторов во «ВКонтакте». Дату переноса пообещали объявить «очень скоро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Накануне глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратилась в СК, МВД, Генпрокуратуру с просьбой проверить Big Baby Tape на пропаганду употребления наркотиков. Аналогичную проверку она попросила провести в отношении рэперов Kizaru (Олег Нечипоренко) и Кишлака (Максим Фисенко).

В мае статс-секретарь—замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов заявил, что рэп-исполнителям, которые допускают пропаганду наркотиков в своих треках, с 2024 года может грозить уголовная ответственность.

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