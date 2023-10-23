СМИ: Египет предложил создать лагеря беженцев в Рафахе
Египет предложил создать лагеря для беженцев из сектора Газа в палестинском населенном пункте Рафах, сообщает газета «Аль-Араби аль-Джадид» со ссылкой на источники. По их словам, предполагается, что лагеря будут находиться в 3 км от границы с Египтом, а их деятельность будет контролировать Каир.
Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters
Египетские власти хотят в рамках этой инициативы оказывать срочную помощь прибывающим в лагеря жителям Газы, бежавшим из ее северных районов. Также одной из важных функций лагерей будет «сортировка раненых и лиц с хроническими заболеваниями, требующими срочного вмешательства, для их перевода в египетские полевые госпитали», уточнил один из собеседников издания.
Другой источник рассказал, что Египет, Катар и США координируют свои действия по вопросам доставки гумпомощи через египетский город Эль-Ариш и КПП «Рафах». Согласно первоначальному соглашению, планируется направить в Газу 100 грузовиков с гумпомощью до конца текущей недели или к началу следующей. Однако Израиль недоволен тем, что три страны координируют свои усилия, что «может привести к задержкам», отмечает газета.
Война Израиля с палестинским движением «Хамас» продолжается с 7 октября. С израильской стороны погибли 1,4 тыс. человек, в секторе Газа число жертв превысило 4 тыс. 21 октября через единственный работающий на границе с Египтом КПП «Рафах» проехали первые 20 машин с гумпомощью палестинцам. Еще 14 грузовиков пропустили сегодня, 23 октября. Израиль пообещал препятствовать поставкам помощи Газе. Financial Times сообщила, что ЕС на фоне конфликта ускорил согласование пакета помощи Египту из-за опасения наплыва беженцев. По данным газеты, ранее в Египте грозились отправить приезжающих из Газы беженцев в Европу.
О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Газу не открыли для помощи».