FT: ЕС ускорил согласование пакета помощи Египту из-за опасения наплыва беженцев

Евросоюз (ЕС) активизирует усилия по заключению соглашения об экономической поддержке Египта на фоне эскалации конфликта Израиля и «Хамаса», который может перерасти в региональный и привести к новому миграционному кризису, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их словам, в минувшие выходные в Каире прошли переговоры с высокопоставленными представителями Еврокомиссии (ЕК), чья работа над соглашением уже получила неофициальное одобрение представителей стран—членов ЕС.

По данным издания, соглашение ЕС с Египтом рассчитано на финансирование проектов, направленных на создание рабочих мест, а также на помощь в энергетическом переходе страны, чтобы «поддержать ее экономику и косвенно избежать массовой миграции в Европу». Другие детали, в том числе объемы и способы финансирования проекта, пока неизвестны.

FT отмечает, что переговоры с Египтом ведутся уже несколько месяцев, но ситуация в секторе Газа «придала этому вопросу новую актуальность». Представитель ЕК, комментируя информацию о предполагаемой подготовке соглашения, напомнил слова зампреда ЕК Маргаритиса Схинаса, который на прошлой неделе заявил о необходимости «активно взаимодействовать с Египтом», чтобы убедиться, что он «получает всю поддержку, которой заслуживает за свою важную роль в регионе в качестве транзитной страны».

Война Израиля с палестинским движением «Хамас» продолжается с 7 октября. С израильской стороны погибло 1,4 тыс. человек, в секторе Газа — более 4 тыс. 21 октября через единственный работающий на границе с Египтом КПП «Рафах» проехали первые 20 машин с гумпомощью палестинцам. Еще 14 грузовиков пропустили сегодня, 23 октября, ночью. Израиль пообещал препятствовать поставкам помощи в сектор Газа.

FT ранее писала, что Египет пригрозил отправить беженцев из Газы в ЕС в ответ на давление Запада. Постпред Палестины в секторе Газа сообщал, что больше 1 млн палестинцев в анклаве числятся перемещенными лицами.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Газу не открыли для помощи».

Лаура Кеффер