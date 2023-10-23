«Газпром» начнет поставки в Китай по «дальневосточному маршруту» не позднее 2027 года
Миллер: поставки газа в Китай по дальневосточному маршруту начнутся до 2027 года
«Газпром» планирует начать поставки в Китай по «дальневосточному маршруту» не позднее 2027 года, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер. Поставки будут осуществляться в рамках контракта с Китаем о строительстве газопровода с Дальнего Востока.
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
«Это еще 10 млрд куб. м газа к тем 38 куб. м, которые у нас определены поставкой по "Силе Сибири". Крайний срок начала поставок по "дальневосточному маршруту" у нас 2027 год»,— рассказал господин Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин».
В феврале «Газпром» и китайская CNPC заключили второй долгосрочный договор о поставках природного газа в Китай. После выхода проекта на полную мощность объем поставок газа по «дальневосточному» маршруту должен в совокупности достигнуть 48 млрд куб. м в год. В мае «Газпром» сообщал, что экспорт газа в Китай с начала года вырос почти на 60%. На прошлой неделе «Газпром» и CNPC договорились о дополнительных поставках газа в Китай.
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