Главные новости за 21 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Учитель математики краснодарской школы №87 накинулся на шестиклассницу из-за того, что та пользовалась телефоном во время урока. Ведется служебное расследование.

Минюст РФ признал иностранным агентом известного в прошлом кубанского политолога Михаила Савву. Несколько лет назад после возбуждения уголовного дела он уехал на Украину.

Лидер Чемпионата России ФК «Краснодар» сыграл вничью с аутсайдером сезона, калининградской «Балтикой» в матче 11 тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 2:2.

В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве собственной жены. Во время ссоры краснодарец задушил супругу.

Краснодарский край в 2024 году станет одним из организаторов проведения всероссийской Спартакиады по зимним видам спорта. Местом проведения этапов Спартакиады станет Сочи.

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