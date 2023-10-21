«Краснодар» сыграл вничью с аутсайдером РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче 11 тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

Счет на 17-й минуте открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. До этого матча «Балтика» оставалась единственной командой РПЛ, которой еще не забивал колумбийский форвард «быков».

Однако уже на 23-й минуте калининградский клуб смог отыграться, благодаря голу Максима Кузьмина, а еще спустя 13 минут соперники краснодарцев вышли вперед после гола Энрикеса. Сравнять счет и уйти от поражения подопечным Владимира Ивича удалось только на 61-й минуте: гол с пенальти забил Эдуард Сперцян.

По итогам матча «Краснодар» удерживает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 27 очков. «Балтика» смогла подняться на 13-е место (11 очков).

Следующий матч «быки» проведут 29 октября на выезде против московского ЦСКА.

Александр Орлов

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