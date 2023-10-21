Жителя Краснодара задержали по подозрению в убийстве жены

В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве собственной жены. Об этом сообщает пресс-служба краевого следственного управления.

Супруги проживали в доме на ул. Московской. По информации следствия, 18 октября они поссорились, и мужчина начал душить свою жену.

«В ходе конфликта подозреваемый сдавил шею супруге и удерживал ее до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. После мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил о произошедшем»,— заявили в СУ СКР.

Приехавшие на место медики констатировали смерть женщины. Сейчас ее муж задержан, он признался в содеянном. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения: следствие настаивает на заключении под стражу.

Александр Орлов

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