Кубань станет одним из организаторов всероссийской Спартакиады в 2024 году

Краснодарский край в 2024 году станет одним из организаторов проведения всероссийской Спартакиады по зимним видам спорта. Соответствующий диплом глава Минспорта РФ Олег Матицын вручил заместителю министра спорта и физкультуры Кубани Вячеславу Никитину.

Местом проведения этапов Спартакиады станет Сочи: здесь на олимпийской трассе состоятся состязания по бобслею и санному спорту.

Помимо Краснодарского края принимать зимние соревнования готовятся в Челябинской, Тюменской, Свердловской областях, а также в Красноярском крае. Всего планируют разыграть 108 комплектов наград среди более 2,5 тыс. сильнейших спортсменов, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

«Краснодарский край является одной из площадок проведения турнира и примет его на самом высоком уровне. Наш регион — в числе лидеров по развитию спорта на территории страны, при этом организация подобных соревнований всегда придает новый импульс»,— прокомментировал решение оргкомитета Спартакиады вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года. Церемонии открытия и закрытия Спартакиады пройдут в Челябинске. Соревнования пройдут по программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года в Италии.

Александр Орлов

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