Кубанского политолога Михаила Савву признали иноагентом

Минюст РФ признал иностранным агентом известного в прошлом кубанского политолога Михаила Савву. Сведения об этом опубликованы на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Журавлев, Коммерсантъ Фото: Иван Журавлев, Коммерсантъ

По мнению министерства, господин Савва участвовал в создании сообщений и материалов иностранных агентов. Кроме того, он давал интервью на иностранных площадках, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике, заявили в ведомстве.

«Выступал против специальной военной операции на Украине. Является членом Экспертного совета украинской организации, проживает за пределами РФ»,— также заявили в Минюсте.

Помимо Саввы, ведомство включило в реестр иноагентов журналиста Илью Косыгина и бывшего заместителя министра иностранных дел РФ Георгия Кунадзе.

Михаил Савва — доктор политических наук, профессор, с 1996 по 2015 год преподавал в КубГУ. В апреле 2013 года его арестовали по подозрению в мошенничестве, он пробыл под стражей несколько месяцев. В апреле 2014 года суд признал его виновным в хищении средств гранта в сумме 366 тыс. руб., выделенного на образовательную программу «Построение мира», также его признали виновным в незаконном получении зарплаты в сумме 72 тыс. руб. в КубГУ. За совершение этих деяний Савву приговорили к трем годам лишения свободы условно.

В 2015 году ФСИН попросил заменить Михаилу Савве условный срок на реальный, после чего тот сразу же уехал из России. В октябре 2016 года политолог получил статус политического беженца на Украине.

В январе 2018 года в Краснодаре по обвинению в мошенничестве задержали бывшего следователя по особо важным делам кубанского управления ФСБ Дмитрия Гнатива. Именно он в свое время вел дело Михаила Саввы.

Александр Орлов

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