Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мосбиржа переместила юань на верхнюю строчку списка валют на главной странице

Московская биржа переместила на первое место в списке валют китайский юань — теперь валютная пара юань/рубль на сайте возглавляет список, сразу за ним идут валютные пары доллар/рубль и евро/рубль соответственно. В конце августа аналогичная перестановка была сделана на сайте Банка России в списке курсов валют.

Фото: Московская биржа

Фото: Московская биржа

По данным межбанковской системы SWIFT, по итогам сентября доля юаня в торговых расчетах выросла до 5,8% и впервые обогнала евро (его доля — 5,42%). Лидером среди валют в глобальных международных расчетах остается доллар — 46,58%, евро занимает вторую строчку в глобальных расчетах (23,6%) и третью в торговых (5,43%).

18 октября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что доля расчетов в национальных валютах — рублях и юанях — между Россией и Китаем составляет 90%. Президент Владимир Путин заявлял, что обе страны стремятся наладить новые торговые маршруты. По итогам трех кварталов 2023 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 29,5%, до $176,4 млрд.

Подробнее о работе системы трансграничных переводов — в материале «Ъ» «Куда деньги уходят».

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...