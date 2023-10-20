Мосбиржа переместила юань на верхнюю строчку списка валют на главной странице

Московская биржа переместила на первое место в списке валют китайский юань — теперь валютная пара юань/рубль на сайте возглавляет список, сразу за ним идут валютные пары доллар/рубль и евро/рубль соответственно. В конце августа аналогичная перестановка была сделана на сайте Банка России в списке курсов валют.

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По данным межбанковской системы SWIFT, по итогам сентября доля юаня в торговых расчетах выросла до 5,8% и впервые обогнала евро (его доля — 5,42%). Лидером среди валют в глобальных международных расчетах остается доллар — 46,58%, евро занимает вторую строчку в глобальных расчетах (23,6%) и третью в торговых (5,43%).

18 октября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что доля расчетов в национальных валютах — рублях и юанях — между Россией и Китаем составляет 90%. Президент Владимир Путин заявлял, что обе страны стремятся наладить новые торговые маршруты. По итогам трех кварталов 2023 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 29,5%, до $176,4 млрд.

Подробнее о работе системы трансграничных переводов — в материале «Ъ» «Куда деньги уходят».

Полина Мотызлевская