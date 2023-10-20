Песков: поездка Путина в штаб СВО в Ростове-на-Дону заранее не планировалась

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что поездка Владимира Путина в штаб объединенной группировки войск в Ростове-на-Дону заранее не планировалась и была оперативно организована соответствующими службами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин во время прилета в аэропорт Ростова-на-Дону

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин во время прилета в аэропорт Ростова-на-Дону

Фото: пресс-служба президента РФ

«Это была достаточно оперативно согласованная и организованная поездка, заранее она не планировалась. С другой стороны, можно отметить, что они проходят тоже достаточно регулярно — эти поездки, и президент достаточно регулярно прямо на месте получает доклад от наших военных»,— пояснил господин Песков в ходе конференц-колла.

По его словам, в ходе встречи с главой объединенной группировки войск, начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым Владимир Путин подробно обсудил ситуацию в зоне проведения военной операции на Украине. Детали доклада господина Герасимова не раскрываются.

Кроме того, как пояснил представитель Кремля, в ходе поездки президент заслушал и доклады других военачальников, руководящих подразделениями в ходе боевых действий. С кем именно пообщался глава государства, Дмитрий Песков уточнять не стал.

Владимир Путин приезжал в штаб объединенной группировки войск (расположен в здании Южного военного округа в Ростове-на-Дону) накануне, 19 октября. В Кремле отмечали, что президент заехал в Ростов-на-Дону, возвращаясь из Перми. Там господин Путин провел заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

В прошлый раз господин Путин посещал ростовский штаб 19 августа. Тогда президент также заслушал доклады Валерия Герасимова, а также командующих направлений и «других высших лиц офицеров группировки».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов