УМВД Самары займется расследованием новых инцидентов с участием мигрантов

Полиция Самары проведет проверку информации об инцидентах с участием подростков-мигрантов в городе. Соответствующее обращение направил в УМВД депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Ранее жительница Ленинского района Самары пожаловалась парламентарию на то, что в среду, 18 октября, в районе пересечения ул. Вилоновская и Буянова двое подростков-иностранцев отобрали у ее десятилетнего сына шапку и не вернули. Кроме того, по словам женщины, за несколько дней до этого группа мигрантов преследовала несовершеннолетних учеников Вальдорфской школы, где также учится ее сын. Со слов заявительницы, иностранцы преследовали детей на улице до магазина, а затем, когда те покинули торговую точку, до трамвая.

Ранее с 15 по 17 октября в Самаре произошли массовые драки иностранцев с местными жителями. После конфликта в парке Победы силовики начали проверку и возбудили уголовное дело, а СК РФ взял ситуацию на контроль. Также в сети появились видеоролики с несовершеннолетними мигрантами. Авторы видео прокомментировали санкции, грозящие участникам массовых драк.

Кроме оскорблений в адрес главы региона один из героев видеоролика заявляет, что он участвовал в конфликте с местными детьми и говорит о том, что уверен в своей безнаказанности. Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев направил соответствующее обращение на имя прокурора Самарской области Сергея Берижицкого. После этого было возбуждено уголовное дело об оскорблении губернатора.

Георгий Портнов