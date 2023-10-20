МИД России обвинил США в эскалации из-за передачи Украине ATACMS

Замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что передача ракет ATACMS Украине показывает стремление США к эскалации конфликта. Белый дом подтвердил передачу Украине таких ракет 18 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @CinCAFU Фото: @CinCAFU

«Передавая подобное оружие в руки украинских нацистов, Вашингтон вновь продемонстрировал собственное стремление к дальнейшей эскалации конфликта»,— заявил Алексей Зайцев , его слова приводит «РИА Новости»).

По словам представителя МИДа, передача ракет «не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения и повлиять на выполнение целей СВО».

Сначала о передаче ракет ATACMS сообщили источники The Wall Street Journal. После этого передачу ракет подтвердили в Белом доме. Дальность переданных ракет составляет 165 км. Президент России называл поставку ракет ATACMS Украине «большой ошибкой» США.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина