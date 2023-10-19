Politico: Джордан отказался участвовать в выборах спикера Палаты представителей

Глава юридического комитета Палаты представителей республиканец Джим Джордан отказался участвовать в третьем раунде выборов спикера палаты. Как сообщила газета Politico со ссылкой на источники, вместо этого он выступит за расширение полномочий исполняющего обязанности спикера республиканца Патрика Макгенри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джим Джордан

Фото: Jonathan ErnstвЂЁ, Reuters Джим Джордан

Фото: Jonathan ErnstвЂЁ, Reuters

В первых двух раундах выборов, которые проходили 17 и 18 октября, Джим Джордан не смог набрать необходимые 217 голосов конгрессменов. В первом раунде его поддержали 200 человек, во втором — 199. Как пишет Politico, в случае расширения полномочий Патрика Макгенри он останется на этом посту до 3 января 2024 года.

Джим Джордан считается соратником бывшего президента США Дональда Трампа. Его кандидатуру поддерживал республиканец Кевин Маккарти, смещенный с поста спикера Палаты представителей 3 октября.

Подробнее о выборах спикера Палаты — в материале «Ъ» «Отставка на зеро».

Лусине Баласян