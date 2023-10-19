Politico: Джордан отказался участвовать в выборах спикера Палаты представителей
Глава юридического комитета Палаты представителей республиканец Джим Джордан отказался участвовать в третьем раунде выборов спикера палаты. Как сообщила газета Politico со ссылкой на источники, вместо этого он выступит за расширение полномочий исполняющего обязанности спикера республиканца Патрика Макгенри.
Джим Джордан
Фото: Jonathan ErnstвЂЁ, Reuters
В первых двух раундах выборов, которые проходили 17 и 18 октября, Джим Джордан не смог набрать необходимые 217 голосов конгрессменов. В первом раунде его поддержали 200 человек, во втором — 199. Как пишет Politico, в случае расширения полномочий Патрика Макгенри он останется на этом посту до 3 января 2024 года.
Джим Джордан считается соратником бывшего президента США Дональда Трампа. Его кандидатуру поддерживал республиканец Кевин Маккарти, смещенный с поста спикера Палаты представителей 3 октября.
Подробнее о выборах спикера Палаты — в материале «Ъ» «Отставка на зеро».