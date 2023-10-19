Депутат Госдумы Владимир Кошелев раскритиковал подход к реализации миграционной политики

Депутат Госдумы РФ Владимир Кошелев в своем телеграм-канале отреагировал на массовые драки с участием мигрантов в Самаре. По мнению политика, в произошедшем виноват подход к практической реализации миграционной политики в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Прежде всего, должны работать уже принятые законы. Нужно добиться того. чтобы диаспоры не могли "прикрывать" своих. Чтобы сотрудники полиции не покровительствовали незаконной миграции и не закрывали глаза на явные преступления»,— заявил господин Кошелев.

Депутата возмутила резонансная ситуация в Самаре, когда мигранты из Таджикистана жестоко избили школьников за то, что они русские. Нападавшие специально старались попасть ногами в голову то есть были готовы убить, отметил парламентарий.

Владимир Кошелев направил запросы в ГУ МВД по Самарской области, прокуратуру и СУ СК РФ по региону с просьбой взять дело на особый контроль.

Массовая драка с участием мигрантов произошла в Самаре в понедельник в парке Победы. Силовики начали проверку. Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области взяло в работу уголовное дело о драке подростков с мигрантами в региональной столице. Ранее оно было возбуждено по ст. 213 УК РФ (хулиганство) и расследовалось в полиции.

Было возбуждено уголовное дело. После этого очевидцы сообщили о новой драке с участием мигрантов в Можайском переулке во вторник вечером. После этого губернатор Самарской области Дмитрий Азаров инициировал проведение массовых проверок иностранцев в регионе. Однако дети мигрантов оскорбили главу региона в комментариях, что также вызвало общественный резонанс.

Евгений Чернов