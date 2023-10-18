Глава таджикской диаспоры в Самарской области прокомментировал драки с участием мигрантов

Председатель региональной национально-культурной автономии таджиков Самарской области Сунатуло Назриев прокомментировал последние драки с участием мигрантов. По словам общественника, всему виной отсутствие воспитания.

«Если честно, я уже устал на каждом собрании или празднике повторять одно и то же. Постоянно говорю, что нам всем нужно уважать друг друга. Если приехали в другую страну, то соблюдайте закон и не провоцируйте других граждан. Много вопросов к родителям подростков, устроивших драки. Почему они не занимаются их воспитанием? Что эти молодые люди делали в общественном месте, ведь они могли быть на занятиях или делать уроки. Полагаю, нужно ужесточать меры в отношении злостных нарушителей закона и их родителей вплоть до выдворения из страны. Если некоторых отправят на родину, то другие задумаются о своем поведении»,— рассказал господин Назриев.

Массовая драка с участием мигрантов произошла в Самаре в понедельник в парке Победы. Силовики начали проверку. Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области взяло в работу уголовное дело о драке подростков с мигрантами в региональной столице. Ранее оно было возбуждено по ст. 213 УК РФ (хулиганство) и расследовалось в полиции.

Было возбуждено уголовное дело. После этого очевидцы сообщили о новой драке с участием мигрантов в Можайском переулке во вторник вечером. После этого губернатор Самарской области Дмитрий Азаров инициировал проведение массовых проверок иностранцев в регионе.

Андрей Сазонов