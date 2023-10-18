В Берлине атакован еврейский центр после удара по больнице в Газе

После удара по больнице в секторе Газа в Берлине вспыхнули беспорядки. В ночь на 18 октября неизвестные попытались поджечь еврейский центр. Протестующие забрасывали полицию камнями и пиротехникой, силовики применили водометы, сообщает Bild.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Markus Schreiber / AP Фото: Markus Schreiber / AP

Еврейская община в Берлине — «Кахал Аддас Исраэль» — сообщила в соцсети X, что неизвестные бросили в местный еврейский центр две бутылки с зажигательной смесью. По информации Bild, никто не пострадал.

Сообщается, что в атакованном здании находятся несколько еврейских учреждений, в том числе синагога и школа Талмуд-тора. Место преступления оцеплено полицией. Издание Tagesspiegel сообщает, что еврейский центр не загорелся, потому что бутылки с зажигательной смесью не долетели до здания.

В ночь на 18 октября около 300 человек собрались у Бранденбургских ворот. Как пишет Bild, «антиизраильский пикет» быстро перерос в «агрессивную демонстрацию», протестующие направились в сторону площади 18 марта. Полиция оцепила мемориал жертвам холокоста, расположенный около Бранденбургских ворот.

Как сообщает Bild, беспорядки также вспыхнули в районе Нойкельн. Пресс-служба пожарной службы Берлина написала в соцсети X, что в Нойкельне горели сооруженные протестующими баррикады, электроскутеры и детская площадка, двум полицейским была оказана медицинская помощь. Сообщается, что пожарные также подверглись нападению.

17 октября был нанесен удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. По информации «Аль-Арабии», число погибших уже превысило 800 человек. Президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар «военным преступлением Израиля» и объявил трехдневный траур. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ответственность за случившееся лежит на «варварских террористах из сектора Газа». Армия обороны Израиля заявила, что располагает доказательствами, свидетельствующими о причастности к удару палестинской группировки «Исламский джихад».

О развитии ситуации в секторе Газа — в материале «Ъ» «К Газе подходят с разных сторон».

Эрдни Кагалтынов