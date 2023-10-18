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Коммерсантъ FM
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ЦБ не планирует ограничивать использование цифрового рубля

Центробанк (ЦБ) не намерен устанавливать ограничения на использование цифрового рубля. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

«Никаких ограничений нет, и вводить их бессмысленно. Мы не планируем их устанавливать»,— заявила госпожа Бакина на вебинаре «Цифровой рубль» (цитата по ТАСС).

Закон о цифровом рубле внесли в Госдуму в 2022 году. Первое чтение закон прошел только в середине марта, а ко второму претерпел серьезные изменения. Финальную версию закона президент Владимир Путин подписал в июле.

ЦБ установил тарифы для операций с цифровыми рублями, которые можно проводить с помощью цифровых кошельков в банковских мобильных приложениях. Операции с цифровым рублем начали в августе. ЦБ планирует дать иностранным банкам доступ к цифровому рублю.

О цифровой российской валюте — в материале «Ъ» «Рубль не разменивается на платформы».

Лаура Кеффер

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