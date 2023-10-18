Боррель призвал расследовать удар по госпиталю в Газе
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал удар по больнице в секторе Газе преступлением и призвал привлечь виновных к ответственности. Удар был нанесен вчера, 17 октября, число погибших уже превысило 800 человек.
«Новости, поступающие из больницы Аль-Ахли в Газе, добавляют ужаса к трагедии, разворачивающейся на наших глазах уже несколько дней. И вновь невинные гражданские лица платят самую высокую цену. Ответственность за это преступление должна быть четко установлена, а виновные должны понести наказание»,— написал господин Боррель в X.
Палестинское движение «Хамас», которое с 7 октября воюет с Израилем, обвинило в ударе по больнице израильских военных. Армия Израиля заявила, что проводит расследование. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ответственность за случившееся лежит на «варварских террористах из сектора Газа». Президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар «военным преступлением Израиля» и объявил трехдневный траур по его жертвам. США и Британия намерены провести свое расследование инцидента. Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за ЧП.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «К Газе подходят с разных сторон».