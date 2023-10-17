Подозреваемый в стрельбе в Брюсселе был убит при задержании

Глава МВД Бельгии Аннелис Верлинден заявила, что исполнитель теракта в Брюсселе был убит. СМИ писали, что в мужчину выстрелили полицейские при задержании.

«Исполнитель теракта в Брюсселе установлен, он умер. Мы благодарим службы разведки и безопасности, а также прокуратуру за быстрые и решительные действия вчера вечером и сегодня утром»,— написала министр в аккаунте в X.

Reuters со ссылкой на СМИ сообщает, что 45-летний предполагаемый боевик был ранен в грудь и умер в больнице от полученных ран.

Мужчина вчера, 16 октября, устроил стрельбу в Брюсселе незадолго до начала матча между Бельгией и Швецией. В результате которой погибли два человека. Власти Бельгии назвали произошедшее терактом и повысили уровень террористической угрозы. Стрелок опубликовал в соцсетях видео, на котором заявил, что является членом «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено в РФ).

Лаура Кеффер