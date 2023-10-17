Подозреваемый в стрельбе в Брюсселе задержан

Мужчина, устроивший стрельбу в Брюсселе, в результате которой погибли два человека, задержан, сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру. Ее представитель Эрик Ван Дуйс заявил, что полицейские открыли огонь при задержании.

Был ли предполагаемый преступник ранен, неизвестно. Уточняется, что его обнаружили в городской коммуне Схарбек (вторая по величине в городе).

Стрельба произошла вчера, 16 октября, незадолго до начала матча между Бельгией и Швецией, который в итоге был остановлен. Погибли два гражданина Швеции. Власти Бельгии назвали произошедшее терактом. В стране повысили уровень террористической угрозы до максимального четвертого.

Предполагаемый стрелок опубликовал в соцсетях видео, на котором признался, что является членом «Исламского государства» (ИГ, признано террористическим и запрещено в РФ). Он заявил, что «убил неверных» и «отомстил за мусульман, которые умирают за религию».