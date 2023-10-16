Путин заявил о росте объема инвестиций и числа проектов ЕАЭС с Китаем

Страны ЕАЭС в ходе работы с Китаем в рамках инициативы «Один пояс — один путь» уже обеспечили инвестиции на сумму $24 млрд. Этот объем увеличивается, также растет количество взаимовыгодных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью китайской медиакорпорации он сказал, что эти проекты выгодны «не только странам, которые получают какие-то кредиты по этой инициативе». «Они выгодны и Китайской Народной Республике, потому что и Китай от реализации этих проектов тоже получает продукты, получает условия для лучшего и большего развития»,— рассказал господин Путин.

По итогам 2022 года товарооборот между Россией и КНР вырос на 29,3%, до рекордных $190,271 млрд. За девять месяцев 2023-го он увеличился на 29,5% год к году, до $176,4 млрд. Помощник президента РФ Максим Орешкин называл Китай ключевым российским партнером. По словам Владимира Путина, Москва и Пекин заинтересованы в налаживании торговых маршрутов.

Президент России поедет в Пекин на форум «Один пояс — один путь», который пройдет 17–18 октября.

О предстоящем форуме — в материале «Ъ» «У "одного Китая" много противников».

Лаура Кеффер