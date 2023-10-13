«Газпром нефть» в 2023 году намерена удержать переработку на уровне 2022 года

Генеральный директор «Газпром нефти» (95,68% принадлежит «Газпрому»; MOEX: GAZP) Александр Дюков заявил, что, согласно прогнозам компании на 2023 год, объемы переработки нефти сохранятся на уровне 2022 года. В то же время господин Дюков допустил незначительные отклонения от прошлогодних показателей.

Отвечая в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя» на вопрос о прогнозируемом объеме переработки нефти, господин Дюков сказал: «Она (переработка.— "Ъ") будет соответствовать переработке прошлого года. Если будут отклонения, то незначительные. Что касается моторных топлив, то объем их производства даже увеличен». Слова главы «Газпром нефти» приводит «Прайм».

В 2022 году «Газпром нефть» переработала более 41 млн тонн нефти. Этот показатель стал рекордным в истории компании. По итогам первого полугодия 2023 года чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в первом полугодии снизилась на 40,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 304,413 млрд руб.

Милена Костерева