Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Газпром нефть» в 2023 году намерена удержать переработку на уровне 2022 года

Генеральный директор «Газпром нефти» (95,68% принадлежит «Газпрому»; MOEX: GAZP) Александр Дюков заявил, что, согласно прогнозам компании на 2023 год, объемы переработки нефти сохранятся на уровне 2022 года. В то же время господин Дюков допустил незначительные отклонения от прошлогодних показателей.

Отвечая в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя» на вопрос о прогнозируемом объеме переработки нефти, господин Дюков сказал: «Она (переработка.— "Ъ") будет соответствовать переработке прошлого года. Если будут отклонения, то незначительные. Что касается моторных топлив, то объем их производства даже увеличен». Слова главы «Газпром нефти» приводит «Прайм».

В 2022 году «Газпром нефть» переработала более 41 млн тонн нефти. Этот показатель стал рекордным в истории компании. По итогам первого полугодия 2023 года чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в первом полугодии снизилась на 40,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 304,413 млрд руб.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...