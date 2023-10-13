Microsoft получил разрешение на покупку Blizzard Activision за $69 млрд

Сегодня, 13 октября, Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) окончательно одобрило сделку по покупке Activision Blizzard компанией Microsoft. Таким образом, устранено последнее препятствие на пути закрытия сделки, оценивающейся в $69 млрд. Как следует из заявления регулятора, его устроил финальный вариант сделки, в соответствии с которым Microsoft не станет владеть правами на облачные игры Activision Blizzard, а продаст их третьей стороне.

«(Новые условия сделки.— “Ъ”) не позволят Microsoft ограничить конкуренцию в облачных играх в то самое время, когда этот рынок только набирает обороты, сохранят конкурентные цены и услуги для британских потребителей»,— говорится в сообщении eправления.

Microsoft договорилась о покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд в январе 2022 года. Эта сделка вызвала много вопросов у регуляторов — в первую очередь их беспокоила доступность игр Activision для конкурентов Microsoft, прежде всего на рынке стриминговых игровых сервисов. В частности, против сделки выступила Федеральная торговая комиссия США. Правда, позже американский суд разрешил сделку, отказавшись поддержать требование регулятора. Еврокомиссия также уже одобрила сделку — ее устроило предложение Microsoft заключать лицензионные соглашения на игры Activision с другими игровыми сервисами.

В результате, британский регулятор оказался единственным препятствием на пути сделки. В апреле он заблокировал сделку. С тех пор Microsoft пыталась изменить ее условия так, чтобы снять претензии CMA. Нынешний вариант был выработан в августе, а в конце сентября регулятор дал предварительное согласие на сделку.

Президент Microsoft Брэд Смит отреагировал на решение CMA в своем посте в X (бывший Twitter), выразив «благодарность за тщательность изучения и принятое… решение».

Что даст корпорации покупка Activision Blizzard — в материале «Ъ-FM».

Андрей Келекеев