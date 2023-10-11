Трутнев посоветовал релокантам возвращаться в Россию «по-тихому»

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил релокантам «по-тихому» возвращаться в Россию и помогать стране, в том числе на территориях боевых действий с Украиной. Об этом он сказал во время общения с журналистами после правительственного часа в Совете федерации.

«Согласен с общей позицией, что, поскольку они (релоканты.— "Ъ") являются гражданами России, они имеют право вернуться. Я бы только предложил им вернуться по-тихому, работать, главное, начинать сразу, надо помогать стране, помогать в достижении победы в специальной военной операции»,— сообщил господин Трутнев (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что «очень плохо» относится к релокантам, которые «сбежали с родины». «Если родине угрожает опасность, значит, в любой форме, в той, в которой можешь, ты должен ее защищать»,— заключил Юрий Трутнев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантов, финансировавших ВСУ или критиковавших Россию, по возвращении в страну могут судить по статье о госизмене. Этапировать их господин Володин предложил туда, «где нет лета».

Накануне, 10 октября, Вячеслав Володин сказал, что поддерживающим ВСУ релокантам лучше не возвращаться в страну, иначе им «обеспечен Магадан». На слова спикера Госдумы губернатор Магаданской области Сергей Носов ответил, что «Колыма не принимает людей подлых и предателей».

В Госсовете Татарстана также предложили расширить зону действия КоАП РФ. К ответственности за дискредитацию российской армии и злоупотребление свободой информации было предложено привлекать граждан, находящихся за рубежом.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Релокантам грозят удаленными штрафами».

Петр Бузлаев