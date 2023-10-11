Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трутнев посоветовал релокантам возвращаться в Россию «по-тихому»

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил релокантам «по-тихому» возвращаться в Россию и помогать стране, в том числе на территориях боевых действий с Украиной. Об этом он сказал во время общения с журналистами после правительственного часа в Совете федерации.

«Согласен с общей позицией, что, поскольку они (релоканты.— "Ъ") являются гражданами России, они имеют право вернуться. Я бы только предложил им вернуться по-тихому, работать, главное, начинать сразу, надо помогать стране, помогать в достижении победы в специальной военной операции»,— сообщил господин Трутнев (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что «очень плохо» относится к релокантам, которые «сбежали с родины». «Если родине угрожает опасность, значит, в любой форме, в той, в которой можешь, ты должен ее защищать»,— заключил Юрий Трутнев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантов, финансировавших ВСУ или критиковавших Россию, по возвращении в страну могут судить по статье о госизмене. Этапировать их господин Володин предложил туда, «где нет лета».

Накануне, 10 октября, Вячеслав Володин сказал, что поддерживающим ВСУ релокантам лучше не возвращаться в страну, иначе им «обеспечен Магадан». На слова спикера Госдумы губернатор Магаданской области Сергей Носов ответил, что «Колыма не принимает людей подлых и предателей».

В Госсовете Татарстана также предложили расширить зону действия КоАП РФ. К ответственности за дискредитацию российской армии и злоупотребление свободой информации было предложено привлекать граждан, находящихся за рубежом.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Релокантам грозят удаленными штрафами».

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...