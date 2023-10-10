ЛУКОЙЛ забронировал Удмуртии 3,5 тыс. тонн дизельного топлива на октябрь

Власти Удмуртии договорились с нефтяной компанией ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) о брони 3,5 тыс. тонн дизельного топлива на октябрь, сообщила первый вице-премьер республики Ольга Абрамова. Она отметила, что стоимость дизтоплива в регионе начала снижаться после того, как достигла рекордных показателей в сентябре.

«С ЛУКОЙЛом мы договорились о брони необходимых объемов топлива. Сейчас заявки продолжают собираться, заявки выполняются. Нам забронировали на октябрь порядка 3,5 тыс. тонн»,— рассказал госпожа Абрамова (цитата по «Интерфаксу»).

По словам вице-премьера Удмуртии, ситуация с топливом в регионе удовлетворительная, несмотря на проблемы у небольших фермеров по доставке. «Без топлива в этом году мы не останемся»,— подчеркнула она.

Ольга Абрамова напомнила, что в сентябре цены на дизтопливо в Удмуртии демонстрировали рекордный рост, по отдельным сделкам стоимость литра доходила до 93 руб. В настоящее время, по ее словам, цены и на бирже, и в предложениях сельхозтоваропроизводителям снизились до 73-75 руб. за литр.

В целях стабилизации цен на внутреннем топливном рынке 21 сентября правительство временно запретило экспорт товарного бензина и дизтоплива. Через две недели ограничение экспорта дизельного топлива по трубопроводам в морские порты было отменено для тех компаний, что поставляют на внутренний рынок не менее 50% продукта. Вице-премьер Александр Новак заявил, что принятые меры помогли «насытить внутренний рынок». По его словам, цены на топливо снизились уже в 81 регионе.

Подробности — в материале «Ъ» «Правительство подрегулировало дизель».