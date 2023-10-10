Свердловской РЭК не удалось повысить тарифы на электроэнергию через суд

Суд отклонил апелляционную жалобу Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области на повышение тарифов на электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе областной федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ноябре прошлого года РЭК повысила в регионе цены на электричество на 35%, что вызвало недовольство свердловчан. В результате постановление было отменено ФАС, а РЭК приняла решение снизить тарифы на электроэнергию. После этого в Свердловской области отменили ночной тариф.

В феврале РЭК отказалась снижать цены на электроэнергию. Тогда и. о. председателя свердловского РЭК Владимир Гришанов заявил, что тарифы устанавливает государство, а регион лишь подстраивается под федеральные требования. Решения по повышению цен, по его словам, приняты окончательно.

В марте лидер областного отделения КПРФ Александр Ивачев направил запросы в ФАС и прокуратуру региона, требуя проверить законность решений РЭК. Коммунисты заявили, что РЭК занялась «самоуправством», когда повысила тарифы на электроэнергию на 35%. Тогда ФАС проанализировала решение региональной РЭК об изменении тарифов на электроэнергию и сочла, что комиссия могла допустить нарушения закона.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев внес предложение по установлению в 2024 году индекса изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по региону и предельно допустимом отклонении по отдельным муниципалитетам. В июле следующего года плата может повыситься на 11%.

Напомним, с начала 2023 года в регионе подняли цены на услуги ЖКХ. Так, на 41% вырос минимальный взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов — до 14,81 руб. с 1 кв. м жилого помещения. Цены за газ и воду в некоторых муниципалитетах подняли до 9%.

Полина Хабарова

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