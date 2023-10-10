Замглавы МИД РФ обсудил с делегацией ООН вопрос поставок российских удобрений

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин вчера, 9 октября, встретился в Москве с генсеком конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен. Во встрече по видеосвязи также участвовал замгенсекретаря ООН Мартин Гриффитс. Они обсудили налаживание доступа российских удобрений и зерновых на мировые рынки, сообщил МИД РФ.

«Состоялся подробный обмен мнениями по задачам налаживания беспрепятственного доступа российских удобрений и зерновых на мировые рынки в интересах глобальной продовольственной безопасности и поддержки нуждающихся стран, а также по вопросам устранения препятствий, возникших в связи с введением незаконных односторонних санкций против России»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

Россия с 18 июля вышла из зерновой сделки, заявив о невыполнении своих условий. Она, в частности, настаивала на переподключении Россельхозбанка к SWIFT и снятии запрета на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

В сентябре генсек ООН Антониу Гутерриш направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с предложениями о возобновлении сделки. Тот в ответ раскритиковал инициативу ООН. МИД говорил, что Россия безвозмездно поставит зерно в страны Африки до конца года.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Зерно прогнулось под спросом».

Лаура Кеффер