Генпрокуратура РФ: в Дагестане закрыто 150 автозаправок

В Дагестане после проверок, проведенных сотрудниками прокуратуры, прекращена деятельность 150 АЗС, сообщила пресс-служба ведомства.

После взрыва и пожара в районе АЗС в окрестностях Махачкалы сотрудники прокуратуры и уполномоченных органов проверили более 650 заправок и станций техобслуживания автомобилей, говорится в сообщении. Выявлены нарушения требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности. В некоторых случаях основанием для вмешательства надзорного ведомства послужила информация о реализации газа без необходимой лицензии и с нарушением требований к эксплуатации взрывопожароопасного объекта. К работе на таких объектах привлекались необученные и не аттестованные в установленном порядке лица, что создавало реальную опасность для жизни и здоровья потребителей.

По материалам проверки прокуратуры Левашинского района Дагестана, проведенной на АЗС на окраине села Хаджалмахи, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Собственник АЗС «Люкс» в Избербаше стал фигурантом уголовного дела, поскольку выяснилось, что с 2019 года заправочная станция функционировала без соответствующей лицензии.

Работа этих АЗС приостановлена.

В городе Дагестанские Огни, а также в Бабаюртовском, Дербентском, Карабудахкентском, Кизилюртовском и Хасавюртовском районах пресечены случаи незаконного хранения аммиачной селитры общим весом 280 тонн (о первых ликвидированных складах «Ъ» сообщал 7 сентября).

Для устранения выявленных нарушений прокурорами внесено более 1300 актов реагирования, сообщили в Генпрокуратуре, уточнив, что это лишь предварительные данные начатых проверок.

В результате взрыва 14 августа рядом с АЗС на выезде из Махачкалы и пожара на месте происшествия и в первые дни после взрыва погибли 35 человек. Еще более 100 пострадали. В тяжелом состоянии в Москву были эвакуированы 16 пострадавших; 2 из них позднее скончались.

Юлия Рыбина, Махачкала