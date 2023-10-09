За неделю в Рамонском районе Воронежской области обнаружили пять беспилотников

Пять движущихся беспилотников заметили в пригородном Рамонском районе Воронежской области за неделю со 2 по 8 октября. Об этом сообщили в администрации района. Ранее, за неделю с 25 сентября по 1 октября, в муниципальном образовании заметили восемь БПЛА, с 18 по 24 сентября — четыре.

Еще один дрон был выявлен и подавлен силами РЭБ в Воронежской области около 9:40 17 сентября. О пострадавших и разрушениях в результате инцидента не сообщалось. Однако известно, что беспилотник мог взорваться при осмотре сотрудниками Росгвардии.

Как ВСУ массированно атаковали приграничье макрорегиона беспилотниками в конце сентября — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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