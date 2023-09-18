СМИ: найденный под Воронежем беспилотник взорвался при осмотре

Найденный в Воронежской области беспилотный летательный аппарат во время осмотра сотрудниками Росгвардии взорвался. Об этом сообщает издание De facto. По предварительным данным, пострадавших нет. По данным Telegram-канала Baza, беспилотник был обнаружен недалеко от автодороги «Воронеж-Нововоронеж».

Вчера в Воронежской области силами РЭБ был выявлен и подавлен беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщал губернатор Александр Гусев. Пострадавших и разрушений не было.

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