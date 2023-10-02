Районные власти: за неделю под Воронежем обнаружили восемь БПЛА

Администрация Рамонского района Воронежской области сообщила о восьми случаях обнаружения беспилотников за неделю с 25 сентября по 1 октября. Они были замечены в селах Староживотинное, Ямное, Нелжа и деревнях Медовка, Новоподклетное.

За неделю с 18 по 24 сентября, по данным местной администрации, в Рамонском районе были зафиксированы три полета БПЛА над поселком Бор и селом Русская Гвоздевка. Также в Новоподклетном был найден сбитый беспилотный летательный аппарат.

Еще один дрон был выявлен и подавлен силами РЭБ в Воронежской области около 9:40 17 сентября. О пострадавших и разрушениях в результате инцидента не сообщалось. Однако известно, что беспилотник мог взорваться при осмотре сотрудниками Росгвардии. Он якобы был обнаружен недалеко от автодороги Воронеж — Нововоронеж.

Как Белгородская и Курская области пережили многочисленные атаки беспилотников в конце сентября — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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