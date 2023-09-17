В Воронежской области сбит беспилотник, пострадавших нет

В Воронежской области силами РЭБ был выявлен и подавлен беспилотный летательный аппарат. Об этом в своеом Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев. По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет.

Согласно опубликованным Минобороны данным, попытка атаки была пресечена около 9:40 по московскому времени.

Сегодня ночью также сообщалось о падении беспилотника на резервуар с топливом в Орловской области. Несколько атак было совершено на Белгородскую область, пострадавших не зарегистрировано.

Мария Старикова