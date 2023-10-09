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Коммерсантъ FM
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ВНИИ труда: неравенство зарплат в России за 20 лет снизилось в три раза

Разрыв между самыми низкими и самыми высокими средними зарплатами в 2023 году составил 13,1 раза, сообщили «Известиям» во ВНИИ труда. По данным организации, за последние 20 лет неравенство зарплат в стране снизилось в три раза.

ВНИИ сравнивал доходы 10% работников с наибольшим заработком и 10% граждан с наименьшим. В 2001 году эта разница составляла 40 раз, в 2005-м — 24,9, в 2017-м — 14, а в 2021-м — 13,5 раза.

В институте уверены, что эта тенденция сохранится. Самый значительный рост зарплат отмечают у представителей квалифицированных рабочих профессий, которые сейчас наиболее востребованы на рынке труда, добавили во ВНИИ.

По данным Минэкономики, в июле реальная зарплата год к году выросла на 13,9%, а безработица достигла исторического минимума — 3%. Согласно исследованию «Сбериндекс», в целом за лето зарплаты выросли на 5,6%. По данным Росстата, в 2022 году производительность труда упала на 3,6% впервые с 2009 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Занятые, но не сделавшие».

Лаура Кеффер

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