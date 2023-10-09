Занятые, но не сделавшие

По итогам 2022 года показатель производительности труда в РФ снизился на 3,6%, продемонстрировав максимальное падение за период с 2009 года, следует из данных Росстата. К этому привело сокращение ВВП в сочетании со снижением уровня безработицы в стране, отчасти эффект, вероятно, объясняется и уходом из РФ наиболее производительных западных компаний. При этом те отрасли, производительность труда в которых по итогам года все же выросла — это АПК, строительство и туриндустрия,— смогли увеличить выпуск из-за внешней конъюнктуры, переориентации внутреннего спроса и господдержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2022 году производительность труда в РФ снизилась на 3,6%, следует из данных Росстата, которые ведомство опубликовало в пятницу. Ведомственная методология расчета этого показателя предполагает учет индекса физического объема валовой добавленной стоимости (ВДС) и индекса затрат труда в эквиваленте полной занятости. Отметим, что одним из объяснений эффекта, вероятно, является уход из РФ западных компаний, которые, по данным многочисленных исследований, демонстрировали заметный вклад в общее повышение показателя, в том числе за счет трансфера технологий и управленческих практик.

Прирост же производительности по итогам прошлого года продемонстрировали только несколько отраслей из числа тех, для которых Росстат рассчитывает этот показатель (всего — для 14). Так, максимальный прирост был зафиксирован в сельском хозяйстве и охоте — на 8,7% (напомним, на 2022 год пришелся рекордный для РФ урожай, сопровождавшийся рекордным экспортом при взлете внешних цен на продукцию АПК из-за военной операции РФ на Украине и логистических проблем). На втором месте оказалось строительство — на 1,8% (его, напомним, поддерживала льготная ипотека, а цены росли в силу того, что жилье традиционно воспринимается населением как безопасный актив для вложения денег), на третьем — туризм и общественное питание, на 1,3% (в том числе из-за закрытия внешних направлений). Еще одна отрасль, в которой был зафиксирован прирост,— обеспечение электроэнергией, газом и паром (на 0,8%). Остальные десять сфер продемонстрировали сокращение производительности труда — максимальное падение было зафиксировано в сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (на 12,9%).

На втором месте — сфера профессиональной, научной и технической деятельности (на 7, 7%), на третьем — сфера водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (на 7%). Минимальное сокращение показателя производительности продемонстрировали деятельность с операциями с недвижимым имуществом (на 1,4%), рыболовство (на 2,4%) и деятельность в области информации и связи (на 2,8%). В целом сокращение национального показателя производительности труда в 2022 году стало максимальным с 2009 года (тогда он сократился на 4,1%). При этом последний раз падение производительности было зафиксировано в 2020 году — на 0,4%.

Напомним, с 2019 года повышение производительности труда является целью профильного нацпроекта. Впрочем, в первую очередь он ставит себе целью изменить ситуацию в пяти несырьевых секторах экономики (обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля), внедряя принципы бережливого производства, современные цифровые решения и переподготовку рабочих и управленческих кадров. Сейчас, как сообщили “Ъ” в Минэкономики, в мероприятиях нацпроекта участвуют более 5 тыс. предприятий с общей численностью сотрудников более 1,5 млн. «В 2022 году рост производительности труда среди них вырос на 2,3%»,— подчеркнули в министерстве.

Как отмечает замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников, падение производительности труда в 2022 году — результат сокращения выпуска продукции в большинстве отраслей при одновременном сохранении или наращивании занятости. «Сокращение ВВП ожидаемо приводит к сокращению производительности, поскольку занятость является инерционной величиной и даже в период кризиса остается относительно стабильной»,— отмечает он. Напомним, в 2022 году на фоне сокращения уровня ВВП на 2,1% уровень безработицы в РФ не только не вырос, но, наоборот, сократился до исторического минимума (3,7%). При этом, напоминает он, доля оплаты труда в ВВП по итогам 2022 года сократилась до 40%, что являет минимальным показателем за последние годы. «Это свидетельствует, что в реальности повышение зарплат не успевало за ростом цен, поэтому говорить о том, что российские предприятия "переплатили" за низкопроизводительный труд, было бы неверно»,— считает он.

Как отмечает ведущий научный сотрудник лаборатории анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Юрий Симачев, прирост производительности в сельском хозяйстве, туризме и общественном питании отражает переориентацию спроса в этих секторах. «В 2022 году усложнились путешествия за границу и импорт в РФ ряда товаров, из-за чего россияне переключились на отечественные курорты и продукты питания»,— говорит он. При этом, по его словам, зачастую отрасль в целом могла продемонстрировать прирост оборота даже при его падении на крупных предприятиях — за счет увеличения на малых и средних.

Анастасия Мануйлова