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Коммерсантъ FM
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Сенатор из США предложил Польше дать Украине Patriot в обмен на «Железный купол»

Американский сенатор Крис Ван Холлен (Демократическая партия, штат Мэриленд) на закрытом брифинге с Пентагоном предложил провести обмен средствами противовоздушной обороны с Польшей и Украиной. По его мнению, Варшава может передать Patriot Украине в обмен на «Железный Купол» израильского производства.

«Польша может развернуть свои системы Patriot на Украине, где мы уже развернули системы Patriot — нормальный обмен, поскольку пока две батареи "Железного купола" остаются в руках США»,— сказал господин Холлен Politico. По его мнению, Варшава является многообещающим партнером в этой схеме.

Израиль ранее отказал США поставить Украине «Железный купол», как и другое вооружение. Польша в сентябре объявила, что не будет поставлять Киеву оружие, так как ей нужно оснастить собственные вооруженные силы. Как отмечает Politico, предложение по обмену с Польшей отражают пессимизм в Вашингтоне по поводу перспектив оказания Украине крупной финансовой помощи из бюджета США.

Подробнее о проблемах США с поставкой помощи Украине — в материале «Ъ» «Chaos of Representatives».

Леонид Уварчев

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