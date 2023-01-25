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Коммерсантъ FM
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Axios: Израиль отказал США на просьбу отправить ПВО Hawk на Украину

Администрация президента США попросила Израиль поставить на Украину списанные системы противовоздушной обороны Hawk. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источник в израильском правительстве. По его данным, власти Израиля ответили на эту просьбу отказом.

По словам источника, глава отдела политики в Министерстве обороны Израиля Дрор Шалом сказал американским коллегам, что политика Израиля не позволяет поставлять Украине какое-либо оружие.

Израиль приобрел у США системы ПВО Hawk в 1960-х годах для защиты от египетских и сирийских авиаударов. Армия Израиля сняла эти системы с вооружения в 2010-х годах, заменив их системами Patriot, «Железный купол» и «Стрела». Официальный представитель США сказал, что запросы о предоставлении этих систем отправили не только Израилю, но и другим странам. Каким — не уточняется.

С февраля 2022 года власти Украины запрашивали у Израиля системы ПВО «Железный купол». В октябре 2022 года глава израильского Минобороны Бени Ганц говорил, что его страна не будет продавать оружие Украине. По его словам, вместо оружия Израиль предоставляет медицинскую и гуманитарную помощь. Ранее газета Axios со ссылкой на источники сообщала, что Израиль не поставляет Украине оружие из-за опасений, что Россия нанесет ущерб его интересам в Сирии.

Подробнее о том, что происходит на 336-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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