Число жертв атаки беспилотника на военное училище в Сирии возросло до 89 человек

Число погибших в результате террористической атаки на военное училище в городе Хомсе в Сирии возросло до 89 человек, среди них 5 детей. Об этом сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на Министерство здравоохранения Сирии.

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По обновленным данным, в результате авиаудара пострадали 227 человек. Вчера министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габаш сообщал о 80 погибших, включая 6 детей, и 240 пострадавших.

5 октября в сирийском городе Хомсе на военное училище, в котором проходил выпускной, была совершена атака беспилотника. В момент атаки на выпускной церемонии курсантов училища присутствовал министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас. Министерство обороны Сирии сообщило, что за атакой стоят террористические группировки, поддерживаемые «известными международными сторонами».

В последние месяцы власти Сирии неоднократно сообщали об обстрелах со стороны Израиля. В августе были атакованы объекты в окрестностях Дамаска, также нанесен удар по международному аэропорту Алеппо. 3 октября Израиль совершил авиаудары по позиции сирийских военных в окрестностях Дейр-эз-Зора.

Александра Горошилова