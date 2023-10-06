AFP: ЧВК «Вагнер» приобрела у китайской компании два спутника для разведки

ЧВК «Вагнер» заключила контракт с китайской компанией Beijing Yunze Technology Co Ltd на приобретение двух спутников и дальнейшее использование снятых при их помощи снимков для разведки, выяснило AFP. Согласно документу, с которым ознакомилось агентство, соглашение было заключено 15 ноября 2022 года. Сумма контракта составила 235 млн юаней (почти $33 млн по текущему курсу).

Сторонами соглашения выступали китайская компания Beijing Yunze Technology Co Ltd и российская «Ника-Фрут», которая, как утверждает агентство, в ноябре прошлого года входила в бизнес-структуру основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Источник AFP в европейской службе безопасности утверждает, что ЧВК «Вагнер» использовала спутники для разведки в ходе боевых действий на Украине и в собственных операциях в Африке. Кроме того, по словам собеседника агентства, в конце мая 2023 года, за несколько недель до мятежа «Вагнера», представители ЧВК запросили спутниковые снимки территории от российско-украинской границы до Москвы. При этом AFP отмечает, что в самом соглашении нет упоминания о заказе изображений российской территории.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по ее позициям и заявил, что бойцы идут «разбираться» в Москву. В ночь на 24 июня наемники заняли штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. Бойцы «Вагнера» вернулись в полевые лагеря после переговоров Евгения Пригожина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. После мятежа бойцы ЧВК отошли в Белоруссию и даже проводили совместные с белорусскими военными учения. 23 августа частный самолет Embraer Legacy 600, на борту которого был Евгений Пригожин и еще девять человек, разбился в Тверской области. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Вчера, 5 октября, президент Владимир Путин сообщил, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил ему о наличии осколков гранат в телах погибших при крушении самолета Евгения Пригожина.

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