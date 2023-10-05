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Коммерсантъ FM
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«Роскосмос» может изменить схему перелета «Луны-26»

Специалисты «Роскосмоса» рассматривают возможность изменения перелета орбитальной миссии «Луна-26» к спутнику Земли. Такое решение могут принять исходя из опыта «Луны-25». Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«В настоящее время рассматривается изменение схемы перелета космического аппарата "Луна-26" с учетом опыта миссии "Луна-25"»,— рассказали ТАСС в госкорпорации. Окончательное решение примут по результатам технического проекта.

В августе глава «Роскосмоса» Юрий Борисов говорил, что «Луну-26» запустят в 2027 году. В начале октября он уточнил, что сроки старта лунной миссии могут быть сдвинуты на более ранний срок.

Российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» была запущена 11 августа, это был первый запуск российской лунной станции почти за 50 лет. Она потерпела крушение 20 августа, перейдя на нерасчетную орбиту и столкнувшись с поверхностью Луны.

В «Роскосмосе» заявили, что «Луна-25» могла разбиться из-за сбоя работы комплекса управления. Повторить миссию могут в 2025 или 2026 году.

Подробнее о перспективах российских космических программ — в материале «Ъ FM».

Анастасия Ларина

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