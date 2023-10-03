«Роскосмос» назвал вероятную причину крушения «Луны-25»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крушение автоматической межпланетной станции «Луна-25»

Фото: Роскосмос Крушение автоматической межпланетной станции «Луна-25»

Фото: Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» представила предварительные результаты работы по выяснению причин крушения автоматической межпланетной станции «Луна-25». Авария, вероятно, произошла из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления.

«Установлено, что наиболее вероятной причиной аварии стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором. При этом распределение команд в массивах данных имеет случайный (вероятностный) характер»,— говорится в сообщении «Роскосмоса».

Из-за ошибки бортового комплекса управления при выдаче корректирующего импульса не удалось зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигательной установки «Луны-25». В результате двигательная установка станции проработала 127 секунд вместо запланированных 84. «В итоге станция перешла на нерасчетную незамкнутую орбиту и столкнулась с лунной поверхностью»,— заключили в «Роскосмосе».

«Луну-25» запустили 11 августа, это был первый запуск российской лунной станции почти за 50 лет. 20 августа «Роскосмос» сообщил, что связь с «Луной-25» потеряна. Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов призвал не делать из крушения «Луны-25» трагедию и работать дальше. По его словам, одним из вариантов продолжения программы может стать возможность повторения миссии в 2025 или 2026 году.

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