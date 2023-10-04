Перекрытие улицы Боевых дружин в Екатеринбурге перенесли на две недели

В Екатеринбурге перекрытие улицы Боевых дружин перенесли на две недели. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, оно будет введено с 15 октября по 15 декабря. Ранее перекрытие планировалось ввести с 1 октября по 1 декабря.

По данным администрации, участок по улице Боевых дружин, от ул. Октябрьской революции до ул. Февральской революции перекроет застройщик «УГМК-сити». На нем будет проводиться строительство дождевой канализации. Объехать зону перекрытия можно будет по улицам Маршала Жукова, Челюскинцев и Бориса Ельцина. В схеме движения общественного транспорта изменений не будет.

На участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Напомним, перекрытие участка улицы Калинина продлили до 20 ноября. Улица Автономных Республик будет перекрыта до 15 ноября. Участок ул. Мельникайте от Верх-Исетского бульвара до ул. Нагорной перекрыт до 17 ноября. До 15 ноября будет ограничено движение на участке ул. Сакко и Ванцетти. До 15 октября перекрыт участок ул. Бажова около здания по ул. Сони Морозовой, 203а.

Полина Хабарова

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