Участок улицы Калинина в Екатеринбурге будет перекрыт до 20 ноября

Перекрытие участка улицы Калинина в Екатеринбурге продлили до 20 ноября. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано со строительством водопровода.

По данным администрации, перекрыт участок по улице Калинина, от ул. 40-летия Октября до дома № 57 по ул. Калинина. Объехать перекрытие можно по улицам Ломоносова, Уральских рабочих, 40-летия Октября и проспекту Орджоникидзе.

Напомним, трамваи №№ 6, 19, 23 и 24 изменят маршрут из-за ремонта трамвайных путей. Движение трамваев, курсирующих по улицам Бебеля и Донбасской, от остановки «Таганский ряд» до остановки «улица Лукиных», в обоих направлениях будет прекращено с 14 по 16, с 21 по 23 и с 28 по 30 октября. Ограничение будет действовать с 00:00 до 05:00.

Полина Хабарова

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