El Pais: Еврокомиссия изучает возможность постепенной интеграции Украины в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) рассматривает формулы возможной постепенной интеграции Украины в Евросоюз (ЕС), сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на источники. По их словам, ЕК изучает способы расширения, которые позволят странам-кандидатам участвовать в едином рынке и разных органах, после чего уровень интеграции будет наращиваться.

По данным издания, эта идея пользуется поддержкой Франции и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Однако она «вызывает сомнения» у некоторых департаментов ЕК, а также не поддерживается рядом стран, которые считают, что такая «прогрессивность» в итоге будет способом задержать принятие стран в ЕС и побудит их не завершать нужные для этого реформы.

Между тем сторонники формулы многоступенчатой интеграции отмечают, что «это более реалистичный вариант», который позволит принять новые страны. Какие страны придерживаются такой точки зрения, а какие выступают против, не уточняется. Ожидается, что ЕК представит свои предложения в следующем семестре, во время председательства Бельгии в Совете ЕС.

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что «любая идея, которая поможет странам ЕС сблизиться, позитивна». «Но мы не должны заблуждаться, потому что то, о чем просят страны-кандидаты,— это полное вступление в ЕС, и не может быть билетов со скидкой»,— заявил министр.

Украина, Молдавия и Босния и Герцеговина в 2022 году стали кандидатами на вступление в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС надо принять Украину и Молдавию, чтобы «не допустить их попадания под влияние стран, которые не разделяют ценности блока». По данным Financial Times, ЕС придется потратить €186 млрд на Украину в случае ее вступления. В конце сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил Politico, что Киев рассчитывает на полноправное членство в Евросоюзе и не рассматривает альтернативы, предлагаемые западными союзниками.

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Лаура Кеффер